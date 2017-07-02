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89 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]02.07.2017 10:42
Київ прийме чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році
У Києві пройде чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Європейський гімнастичний союз.
Як відомо, в 2004 році Київ вже приймав чемпіонат Європи.
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Petro Starokhatnyi _ 02.07.2017 14:22
- У Києві пройде чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році.
= Цікаво, а хто ж тоді буде президентом, який у Києві на вулиці Банковій буде "квартирувати"?
= Цікаво, а хто ж тоді буде президентом, який у Києві на вулиці Банковій буде "квартирувати"?
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