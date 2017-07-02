Київ прийме чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році У Києві пройде чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Європейський гімнастичний союз. Як відомо, в 2004 році Київ вже приймав чемпіонат Європи.

Коментарі — 1

- У Києві пройде чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році.

= Цікаво, а хто ж тоді буде президентом, який у Києві на вулиці Банковій буде "квартирувати"?