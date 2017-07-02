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89 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
02.07.2017  10:42

Київ прийме чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році

У Києві пройде чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Європейський гімнастичний союз.

Як відомо, в 2004 році Київ вже приймав чемпіонат Європи.
Коментарі
 — 1
Petro Starokhatnyi _ 02.07.2017 14:22
- У Києві пройде чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році.
= Цікаво, а хто ж тоді буде президентом, який у Києві на вулиці Банковій буде "квартирувати"?
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