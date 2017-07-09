Українські гімнастки завоювали три медалі на етапі Кубка світу. ВІДЕО

Збірна України з художньої гімнастики вдало виступила на етапі Кубка світу в Берліні (Німеччина).

На німецькому етапі Кубка світу Україну представляли Олена Дяченко, Катерина Луценко і збірна команда в групових вправах.

Українки завоювали три нагороди.

7-го липня Олена пройшла кваліфікацію і потрапила в фінали у вправах з обручем і м'ячем.

У вправі з м'ячем Олена втратила предмет: через цю помилку поборотися за місце на п'єдесталі в цьому виді програми спортсменка не змогла.

В результаті другий номер збірної опинилася на шостій позиції з оцінкою 15.250.

З першим видом програми Олена впоралася набагато краще. Гімнастка завоювала бронзову медаль у вправі з обручем, отримавши оцінку 17.150 бала.

Варто відзначити, що це перша медаль Дяченко на змаганнях серії Челендж.

Катерина Луценко не змогла пройти кваліфікацію, але відзначилася стабільним виступом у всіх чотирьох дисциплінах.

Особливо запам'яталася виступ Луценко з булавами під пісню переможниці Євробачення -2016 Джамали.

Збірна України в групових вправах гідно виступила в своїх програмах і взяла два срібла.

За вправу з п'ятьма обручами дівчата отримали 18.500 бала, поступившись 0,2 бала росіянкам.

За вправу з м'ячами і скакалками (3+2) судді дали гімнасткам 17.850 бала, пише Sport Arena.