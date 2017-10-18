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18.10.2017  16:50

Українська олімпійська чемпіонка Гуцу звинуватила білоруського гімнаста в згвалтуванні

Українська олімпійська чемпіонка Гуцу звинуватила білоруського гімнаста в згвалтуванні

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики українка Тетяна Гуцу звинуватила білоруського гімнаста Віталія Щербо в згвалтуванні.

Про це вона написала в своєму Фейсбуці.

"Я набралася сміливості через 27 років.

Тетяна Торопова, яку я вважала своєю подругою і товаришем по збірній СРСР, спасибі тобі, що ти не набралася хоробрості, коли мені потрібно було, щоб ти постояла за мене і поборолися за права жінок в такій жахливій ситуації. Ні означає ні. Ти була там і все чула, але нічого не зробила, щоб захистити мене...

Рустам Шаріпов, спасибі тобі, що ти був відмінним товаришем свого друга і не захистив мене, коли мені було 15 років.

Той, хто згвалтував мене в Штутгарті в 1991 році, - це Віталій Щербо. Монстр, який тримав мене в моїй власній в'язниці і через якого я боялася так багато років. Я знаю, що ти спробуєш захистити себе. Але мої докази набагато переконливіше твоїх слів. Тепер я сильна як ніколи. Ти більше не зможеш мене зламати. Це моя історія Попелюшки.

Я пережила це, і буду підтримувати кожного, хто боїться висловитися. Я постараюся бути впевненою в своїх силах", - написала Гуцу.

Нагадаємо, Гуцу стала дворазовою олімпійською чемпіонкою на Іграх в Барселоні в 1992 році.

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