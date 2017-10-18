Олімпійска чемпіонка Мароуні звинуватила в сексуальному насильстві лікаря збірної США

Олімпійська чемпіонка 2012 зі спортивної гімнастики американка Маккайла Мароуні піддавалася сексуальним домаганням лікарем збірної Ларрі Нассаром.

Про це повідомила сама гімнастка в своєму твіттері.

"До мене чіплявся Ларрі Нассар, лікар збірної США по спортивній гімнастиці", - говорить колишня гімнастка.

"Все розпочалося коли мені було 13 років, і тривало до самого завершення кар'єри", - продовжила американка.

"Коли мені було 15 я пережила найжахливішу ніч в своєму житті, перед польотом Нассар дав мені снодійне, а коли я прокинулася то зрозуміла, що знаходжуся один-на-один в його номері на "лікуванні". Я думала, що ніколи не переживу ту ніч", - написала Маккайла

Нагадаємо, що Українська олімпійська чемпіонка Гуцу звинуватила білоруського гімнаста в згвалтуванні.