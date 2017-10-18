Олімпійска чемпіонка Мароуні звинуватила в сексуальному насильстві лікаря збірної США
Олімпійська чемпіонка 2012 зі спортивної гімнастики американка Маккайла Мароуні піддавалася сексуальним домаганням лікарем збірної Ларрі Нассаром.
Про це повідомила сама гімнастка в своєму твіттері.
"До мене чіплявся Ларрі Нассар, лікар збірної США по спортивній гімнастиці", - говорить колишня гімнастка.
"Все розпочалося коли мені було 13 років, і тривало до самого завершення кар'єри", - продовжила американка.
"Коли мені було 15 я пережила найжахливішу ніч в своєму житті, перед польотом Нассар дав мені снодійне, а коли я прокинулася то зрозуміла, що знаходжуся один-на-один в його номері на "лікуванні". Я думала, що ніколи не переживу ту ніч", - написала Маккайла
Нагадаємо, що Українська олімпійська чемпіонка Гуцу звинуватила білоруського гімнаста в згвалтуванні.
#MeToo pic.twitter.com/lYXaDTuOsS— mckayla (@McKaylaMaroney) 18 октября 2017 г.
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19.07.2017
Різатдінова: Ріо-2016 - це пік моєї форми. Вважаю, що у гімнастиці зробила все, що могла
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