ЧС-2017 (чоловіки). Франція розгромила Росію, Словенія втрачає очко. Інші матчі
На домашньому Чемпіонаті світу з гандболу збірна Франції, після перемоги над Росією, забезпечила собі перше місце у групі попереднього раунду.
Чемпіонат світу-2017 з гандболу
Чоловіки
Франція
Матчі 3-4-го турів
17 січня
Група А
Норвегія - Бразилія 39:26 (18:13)
Японія - Польща 25:26 (11:9)
Росія - Франція 24:35 (11:16)
Турнірне становище: Франція - 8 (4), Норвегія - 6 (4), Росія, Бразилія - по 4 (4), Польща - 2 (4), Японія - 0 (4).
Група B
Словенія - Туніс 28:28 (15:13)
Ангола - Ісландія 19:33 (8:16)
Турнірне становище: Словенія - 7 (4), Іспанія - 6 (3), Македонія - 4 (3), Ісландія - 3 (4), Туніс - 2 (4), Ангола - 0 (4).
Група С
Німеччина - Саудівська Аравія 38:24 (21:13)
Турнірне становище: Німеччина, Хорватія - по 6 (3), Угорщина, Білорусь, Чилі - по 2 (3), Сауд. Аравія - 0 (3).
Група D
Катар - Аргентина 21:17 (9:2)
Турнірне становище: Данія - 6 (3), Швеція, Катар, Єгипет - по 4 (3), Бахрейн, Аргентина - по 0 (3).
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18.12.2016
Жіноча збірна Норвегії вдруге поспіль стала чемпіоном Європи з гандболу. ФОТО
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