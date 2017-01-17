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17.01.2017  23:13

ЧС-2017 (чоловіки). Франція розгромила Росію, Словенія втрачає очко. Інші матчі

На домашньому Чемпіонаті світу з гандболу збірна Франції, після перемоги над Росією, забезпечила собі перше місце у групі попереднього раунду.

Чемпіонат світу-2017 з гандболу

Чоловіки

Франція

Матчі 3-4-го турів

17 січня

Група А

Норвегія - Бразилія 39:26 (18:13)

Японія - Польща 25:26 (11:9)

Росія - Франція 24:35 (11:16)

Турнірне становище: Франція - 8 (4), Норвегія - 6 (4), Росія, Бразилія - по 4 (4), Польща - 2 (4), Японія - 0 (4).

Група B

Словенія - Туніс 28:28 (15:13)

Ангола - Ісландія 19:33 (8:16)

Турнірне становище: Словенія - 7 (4), Іспанія - 6 (3), Македонія - 4 (3), Ісландія - 3 (4), Туніс - 2 (4), Ангола - 0 (4).

Група С

Німеччина - Саудівська Аравія 38:24 (21:13)

Турнірне становище: Німеччина, Хорватія - по 6 (3), Угорщина, Білорусь, Чилі - по 2 (3), Сауд. Аравія - 0 (3).

Група D

Катар - Аргентина 21:17 (9:2)

Турнірне становище: Данія - 6 (3), Швеція, Катар, Єгипет - по 4 (3), Бахрейн, Аргентина - по 0 (3).
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