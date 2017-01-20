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20.01.2017
262 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]20.01.2017 23:20
ЧС-2017 (чоловіки). Німеччина виграла у Хорватії. Інші матчі 5 туру
Чемпіонат світу-2017 з гандболу
Чоловіки
Франція
Матчі 5-го туру
20 січня
Група С
Чилі - Саудівська Аравія 25:26 (13:13)
Німеччина - Хорватія 28:21 (13:9)
Білорусь - Угорщина 27:25 (15:13)
Турнірне становище: Німеччина - 10 (5), Хорватія - 8 (5), Угорщина), Білорусь - 4 (5), Сауд. Аравія, Чилі - по 2 (5).
Група D
Бахрейн - Аргентина 17:26 (8:13)
Єгипет - Швеція 26:33 (9:15)
Катар - Данія 29:32 (16:14)
Турнірне становище: Данія - 10 (5), Швеція - 8 (5), Єгипет - 6 (5), Катар - 4 (5), Аргентина - 2 (5), Бахрейн - 0 (5).
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