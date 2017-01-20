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20.01.2017  23:20

ЧС-2017 (чоловіки). Німеччина виграла у Хорватії. Інші матчі 5 туру

Чемпіонат світу-2017 з гандболу

Чоловіки

Франція

Матчі 5-го туру

20 січня

Група С

Чилі - Саудівська Аравія 25:26 (13:13)

Німеччина - Хорватія 28:21 (13:9)

Білорусь - Угорщина 27:25 (15:13)

Турнірне становище: Німеччина - 10 (5), Хорватія - 8 (5), Угорщина), Білорусь - 4 (5), Сауд. Аравія, Чилі - по 2 (5).

Група D

Бахрейн - Аргентина 17:26 (8:13)

Єгипет - Швеція 26:33 (9:15)

Катар - Данія 29:32 (16:14)

Турнірне становище: Данія - 10 (5), Швеція - 8 (5), Єгипет - 6 (5), Катар - 4 (5), Аргентина - 2 (5), Бахрейн - 0 (5).
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