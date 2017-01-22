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22.01.2017
Єдиноборства. Українець Побережець підписав контракт з UFC
122 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.01.2017 23:27
ЧС-2017 (чоловіки). 1/8 фіналу. Білорусь поступилася Швеції. Інші матчі
Чемпіонат світу-2017 з гандболу
Чоловіки
Франція
1/8 фіналу
21 січня
Білорусь - Швеція - 22:41 (11:24)
Угорщина - Данія - 27:25 (13:12)
Німеччина - Катар - 20:22 (10:9)
Хорватія - Єгипет 21:19 (13:7)
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