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22.01.2017  23:27

ЧС-2017 (чоловіки). 1/8 фіналу. Білорусь поступилася Швеції. Інші матчі

Чемпіонат світу-2017 з гандболу

Чоловіки

Франція

1/8 фіналу

21 січня

Білорусь - Швеція - 22:41 (11:24)

Угорщина - Данія - 27:25 (13:12)

Німеччина - Катар - 20:22 (10:9)

Хорватія - Єгипет 21:19 (13:7)
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