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24.01.2017  23:19

ЧС-2017 (чоловіки). Норвегія, Франція, Хорватія та Словенія вийшли у півфінал

Чемпіонат світу-2017 з гандболу

Чоловіки

Франція

1/4 фіналу

24 січня

Норвегія - Угорщина 31:28 (17:10)

Франція - Швеція 33:30 (15:16)

Іспанія - Хорватія 29:30 (15:17)

Словенія - Катар 32:30 (18:15)
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