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83 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 23:19
ЧС-2017 (чоловіки). Норвегія, Франція, Хорватія та Словенія вийшли у півфінал
Чемпіонат світу-2017 з гандболу
Чоловіки
Франція
1/4 фіналу
24 січня
Норвегія - Угорщина 31:28 (17:10)
Франція - Швеція 33:30 (15:16)
Іспанія - Хорватія 29:30 (15:17)
Словенія - Катар 32:30 (18:15)
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