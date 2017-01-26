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26.01.2017
83 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 23:49
ЧС-2017 (чоловіки). Франція перемогла Словенію та стала першим фіналістом
Збірна Франції спокійно обіграла Словенію в півфінальному поєдинку, здобувши путівку в фінал чемпіонату світу.
Чемпіонат світу-2017 з гандболу
Чоловіки
Франція
1/2 фіналу
26 січня
Франція - Словенія 31:25 (15:12)
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