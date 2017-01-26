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26.01.2017  23:49

ЧС-2017 (чоловіки). Франція перемогла Словенію та стала першим фіналістом

Збірна Франції спокійно обіграла Словенію в півфінальному поєдинку, здобувши путівку в фінал чемпіонату світу.

Чемпіонат світу-2017 з гандболу

Чоловіки

Франція

1/2 фіналу

26 січня

Франція - Словенія 31:25 (15:12)
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