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28.01.2017  00:00

ЧС-2017 (чоловіки). 1/2 фіналу. Норвегія вирвала перемогу у Хорватії

В другому півфіналі чемпіонату світу з гандболу збірна Норвегії перемогла Хорватію.

Чемпіонат світу-2017 з гандболу

Чоловіки

Франція

1/2 фіналу

27 січня

Хорватія – Норвегія 25:28 д.ч. (10:12)
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