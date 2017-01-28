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27.01.2017
23 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 00:00
ЧС-2017 (чоловіки). 1/2 фіналу. Норвегія вирвала перемогу у Хорватії
В другому півфіналі чемпіонату світу з гандболу збірна Норвегії перемогла Хорватію.
Чемпіонат світу-2017 з гандболу
Чоловіки
Франція
1/2 фіналу
27 січня
Хорватія – Норвегія 25:28 д.ч. (10:12)
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