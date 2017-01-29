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28.01.2017
61 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.01.2017 00:04
ЧС-2017 (чоловіки). У матчі за 3-є місце Словенія перемогла Хорватію
Збірна Словенії в матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2017 з гандболу виграла у команди Хорватії.
Чемпіонат світу-2017 з гандболу
Чоловіки
Франція
Матч за 3 місце
28 січня
Словенія - Хорватія 31:30 (13:18)
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