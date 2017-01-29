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29.01.2017  00:04

ЧС-2017 (чоловіки). У матчі за 3-є місце Словенія перемогла Хорватію

Збірна Словенії в матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2017 з гандболу виграла у команди Хорватії.

Чемпіонат світу-2017 з гандболу

Чоловіки

Франція

Матч за 3 місце

28 січня

Словенія - Хорватія 31:30 (13:18)
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