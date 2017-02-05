Суперліга (жінки). Карпати завдали Галичанці першої поразки у сезоні. Інші матчі
Після паузи відновилися матчі жіночої української Суперліги-2016/17 з гандболу.
У перших у 2017 році іграх чемпіонату у Тернополі Економуніверситет приймав Дніпрянку, а у головному протистоянні ліги ужгородські Карпати вдома зустрілися з Галичанкою.
У першому матчі Карпати вдома вирвали перемогу у Галичанки (23:22) та скоротили до двох очок відставання від львів’янок у турнірній таблиці.
Але вже наступного дня гості взяли більш ніж переконливий реванш.
Чемпіонат України-2016/17 з гандболу
Суперліга
Жінки
Матчі 8-го туру
3-5 лютого
Економуніверситет (Тернопіль) - Університет-Дніпрянка (Херсон) - 16:27 і 18:29
Карпати (Ужгород) - Галичанка (Львів) - 23:22 та 16:26
Турнірне становище: Галичанка - 30 (16), Карпати - 26 (16), Дніпрянка - 20 (14), Реал - 8 (14), Економ-Універ - 2 (14), Спартак - 2 (14).
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29.01.2017
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