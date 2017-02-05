Суперліга (жінки). Карпати завдали Галичанці першої поразки у сезоні. Інші матчі

Після паузи відновилися матчі жіночої української Суперліги-2016/17 з гандболу.

У перших у 2017 році іграх чемпіонату у Тернополі Економуніверситет приймав Дніпрянку, а у головному протистоянні ліги ужгородські Карпати вдома зустрілися з Галичанкою.

У першому матчі Карпати вдома вирвали перемогу у Галичанки (23:22) та скоротили до двох очок відставання від львів’янок у турнірній таблиці.

Але вже наступного дня гості взяли більш ніж переконливий реванш.

Чемпіонат України-2016/17 з гандболу

Суперліга

Жінки

Матчі 8-го туру

3-5 лютого



Економуніверситет (Тернопіль) - Університет-Дніпрянка (Херсон) - 16:27 і 18:29



Карпати (Ужгород) - Галичанка (Львів) - 23:22 та 16:26



Турнірне становище: Галичанка - 30 (16), Карпати - 26 (16), Дніпрянка - 20 (14), Реал - 8 (14), Економ-Універ - 2 (14), Спартак - 2 (14).