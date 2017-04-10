Суперліга (жінки). Галичанка - переможець першого туру фінального етапу
Львівська Галичанка з максимальним результатом завершила перший тур фінального етапу чемпіонату України гандбольної Суперліги, який проходив у Херсоні 7-9 квітня.
Спершу львів’янки зустрілися з господарками туру - херсонською Дніпрянкою. Галичанки, програючи 11:13 після першого тайму, зуміли переломити хід матчу та здобути вольову перемогу з перевагою у шість м’ячів - 26:20.
Здолала Галичанка й основних суперниць у боротьбі за суперлігове "золото" - ужгородські Карпати.
Очки, отримані на першому етапі, збереглися на другому, фінальному, етапі чемпіонату, йдеться у прес-релізі, який отримав Чемпіон.
Наступний тур для групи А відбудеться в Ужгороді 25-27 квітня. Заключний тур прийматимуть львів’янки, як чинні чемпіонки України, 11-13 травня.
Чемпіонат України-2016/17 з гандболу
Суперліга
Жінки
Фівнальний етап
1-й тур (Херсон)
7-9 квітня
Університет-Дніпрянка (Херсон) - Галичанка (Львів) 20:26 (13:11)
Карпати (Ужгород) - Університет-Дніпрянка 21:18 (12:12)
Галичанка - Карпати 23:21 (14:15)
Турнірне становище: Галичанка - 42 (22), Карпати - 34 (22), Дніпрянка - 26 (22).
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