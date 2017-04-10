Суперліга (жінки). Галичанка - переможець першого туру фінального етапу

Львівська Галичанка з максимальним результатом завершила перший тур фінального етапу чемпіонату України гандбольної Суперліги, який проходив у Херсоні 7-9 квітня.

Спершу львів’янки зустрілися з господарками туру - херсонською Дніпрянкою. Галичанки, програючи 11:13 після першого тайму, зуміли переломити хід матчу та здобути вольову перемогу з перевагою у шість м’ячів - 26:20.

Здолала Галичанка й основних суперниць у боротьбі за суперлігове "золото" - ужгородські Карпати.

Очки, отримані на першому етапі, збереглися на другому, фінальному, етапі чемпіонату, йдеться у прес-релізі, який отримав Чемпіон.

Наступний тур для групи А відбудеться в Ужгороді 25-27 квітня. Заключний тур прийматимуть львів’янки, як чинні чемпіонки України, 11-13 травня.

Чемпіонат України-2016/17 з гандболу

Суперліга

Жінки

Фівнальний етап

1-й тур (Херсон)

7-9 квітня



Університет-Дніпрянка (Херсон) - Галичанка (Львів) 20:26 (13:11)

Карпати (Ужгород) - Університет-Дніпрянка 21:18 (12:12)



Галичанка - Карпати 23:21 (14:15)

Турнірне становище: Галичанка - 42 (22), Карпати - 34 (22), Дніпрянка - 26 (22).