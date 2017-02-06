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210 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 13:31
Швеція відібрала у Росії титул найсильнішої збірної світу у хокеї з м'ячем
Збірна Росії у фіналі чемпіонату світу-2017 з хокею з м'ячем поступилась Швеції, яка була країною-господаркою турніру.
Росіяни ставали переможцями чотирьох попередніх світових першостей.
Чемпіонат світу-2017 з хокею з м'ячем
Швеція
Фінал
5 лютого
Швеція - Росія - 4:3 (1:3)
Матч за третє місце
Норвегія - Фінляндія - 1:11 (1:4)
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09.04.2016
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