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Хокей з м'ячем. Швеція відібрала у Росії титул найсильнішої збірної світу у хокеї з м'ячем
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06.02.2017  13:31

Швеція відібрала у Росії титул найсильнішої збірної світу у хокеї з м'ячем

Збірна Росії у фіналі чемпіонату світу-2017 з хокею з м'ячем поступилась Швеції, яка була країною-господаркою турніру.

Росіяни ставали переможцями чотирьох попередніх світових першостей.

Чемпіонат світу-2017 з хокею з м'ячем

Швеція

Фінал

5 лютого

Швеція - Росія - 4:3 (1:3)

Матч за третє місце

Норвегія - Фінляндія - 1:11 (1:4)

🇸🇪 World Champions! 🇸🇪 #bandy2017 #göranssonarena #goranssonarena #bandy #sweden #champions

A photo posted by World Championship Bandy 2017 (@bandy2017_official) on Feb 5, 2017 at 9:09am PST
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