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22.12.2016
80 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 18:16
Брезвіна переобрали президентом ФХУ ще на чотири роки
Анатолій Брезвін залишиться президентом Федерації хокею України.
Про це рішення було оголошено у четвер, 22 грудня, у Києві на Конгресі ФХУ.
Отож, Брезвін очолюватиме Федерацію хокею України ще чотири роки.
Учасники Конгресі проголосували одноголосно.
60-річний функціонер керує ФХУ вже протягом останніх десяти років - з 2006 року.
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