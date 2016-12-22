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22.12.2016  18:16

Брезвіна переобрали президентом ФХУ ще на чотири роки

Анатолій Брезвін залишиться президентом Федерації хокею України.

Про це рішення було оголошено у четвер, 22 грудня, у Києві на Конгресі ФХУ.

Отож, Брезвін очолюватиме Федерацію хокею України ще чотири роки.

Учасники Конгресі проголосували одноголосно.

60-річний функціонер керує ФХУ вже протягом останніх десяти років - з 2006 року.
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