Брезвіна переобрали президентом ФХУ ще на чотири роки

Анатолій Брезвін залишиться президентом Федерації хокею України.

Про це рішення було оголошено у четвер, 22 грудня, у Києві на Конгресі ФХУ.

Отож, Брезвін очолюватиме Федерацію хокею України ще чотири роки.

Учасники Конгресі проголосували одноголосно.

60-річний функціонер керує ФХУ вже протягом останніх десяти років - з 2006 року.