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22.12.2016
104 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 21:44
УХЛ. Кременчук громить Дженералз
Дженерарлз зазнали другої поспіль нищівної поразки від Кременчука в регулярному чемпіонаті УХЛ.
Українська хокейна ліга-2016/17
Регулярний чемпіонат
22 грудня
Дженералз - Кременчук - 0:12 (0:3, 0:7, 0:2)
0:1 - Гаврик (Гніденко, Кірющенков), 01:04,
0:2 - Кірющенков, 11:58,
0:3 - Башко (Коренчук, Слиш), 14:29 ГБ,
0:4 - Янішевський (Петранговський), 22:38,
0:5 - Чернишенко (Петранговський), 26:15,
0:6 - Слиш, 27:16,
0:7 - Гриценко (Слиш), 27:58,
0:8 - Коренчук (Башко), 32:07 ГБ,
0:9 - Слиш (Гриценко, Коренчук), 36:24,
0:10 - Гаврик (Гніденко), 37:57 ГБ,
0:11 - Ігнатенко (Ісаєнко, Гніденко), 54:57,
0:12 - Гаврик (Ісаєнко, Гніденко), 58:46 ГБ.
|№
|І
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|1
|Донбас
|26
|21
|1
|0
|3
|0
|1
|130-32
|66
|2
|ХК Кременчук
|26
|19
|0
|0
|4
|2
|1
|126-48
|60
|3
|Кривбас
|24
|12
|1
|2
|9
|0
|0
|75-55
|42
|4
|Дженералз
|23
|8
|0
|1
|11
|2
|1
|52-77
|29
|5
|Витязь
|23
|3
|1
|0
|19
|0
|0
|54-134
|11
|6
|Білий Барс
|24
|3
|1
|0
|20
|0
|0
|44-135
|11
— 0
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