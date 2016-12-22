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22.12.2016  21:44

УХЛ. Кременчук громить Дженералз

Дженерарлз зазнали другої поспіль нищівної поразки від Кременчука в регулярному чемпіонаті УХЛ.

Українська хокейна ліга-2016/17

Регулярний чемпіонат

22 грудня

Дженералз - Кременчук - 0:12 (0:3, 0:7, 0:2)

0:1 - Гаврик (Гніденко, Кірющенков), 01:04,
0:2 - Кірющенков, 11:58,
0:3 - Башко (Коренчук, Слиш), 14:29 ГБ,
0:4 - Янішевський (Петранговський), 22:38,
0:5 - Чернишенко (Петранговський), 26:15,
0:6 - Слиш, 27:16,
0:7 - Гриценко (Слиш), 27:58,
0:8 - Коренчук (Башко), 32:07 ГБ,
0:9 - Слиш (Гриценко, Коренчук), 36:24,
0:10 - Гаврик (Гніденко), 37:57 ГБ,
0:11 - Ігнатенко (Ісаєнко, Гніденко), 54:57,
0:12 - Гаврик (Ісаєнко, Гніденко), 58:46 ГБ. 

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
  1 Донбас 26 21 1 0 3 0 1 130-32 66
  2 ХК Кременчук 26 19 0 0 4 2 1 126-48 60
  3 Кривбас 24 12 1 2 9 0 0 75-55 42
  4 Дженералз 23 8 0 1 11 2 1 52-77 29
  5 Витязь 23 3 1 0 19 0 0 54-134 11
  6 Білий Барс 24 3 1 0 20 0 0 44-135 11
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