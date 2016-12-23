Кривбас підписав чотирьох нових гравців

Склад Кривбасу поповнився чотирма новачками.

Про це пише офіційний сайт клубу.

Так, криворізький клуб дозаявив двох нападників − росіянина Нікіту Попова і білоруса Алєксандра Міхейонка.

Захисну лінію клубу урізноманітнить ще один росіянин Ілья Декало. Також ХК Кривбас підписав нового воротаря Владислава Вязовова.

Додамо, що всі чотири новачки раніше виступали в УХЛ за харківський Витязь.

Раніше була інформація, що чотири гравці підсилили Витязь.