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61 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 08:38
Кривбас підписав чотирьох нових гравців
Склад Кривбасу поповнився чотирма новачками.
Про це пише офіційний сайт клубу.
Так, криворізький клуб дозаявив двох нападників − росіянина Нікіту Попова і білоруса Алєксандра Міхейонка.
Захисну лінію клубу урізноманітнить ще один росіянин Ілья Декало. Також ХК Кривбас підписав нового воротаря Владислава Вязовова.
Додамо, що всі чотири новачки раніше виступали в УХЛ за харківський Витязь.
Раніше була інформація, що чотири гравці підсилили Витязь.
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