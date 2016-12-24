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117 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.12.2016 16:15
УХЛ. Донбас впевнено переміг Кривбас
У суботу, 24 грудня, відбувся матч регулярного чемпіонату УХЛ.
Так, донецький Донбас з рахунком 3:0 переміг криворізький Кривбас.
Українська хокейна ліга-2016/17
Регулярний чемпіонат
24 грудня
Донбас - Кривбас 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
1:0 - Лялька (Побєдоносцев) - 44:28 ГБ
2:0 - Нікіфоров (Лялька) - 54:21
3:0 - Бондарєв (Кугут) - 54:15 ГБ
|Світлина hcdonbass.com
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