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24.12.2016
37 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.12.2016 19:33
УХЛ. Дженералз вириває перемогу у Витязя в овертаймі
Українська хокейна ліга-2016/17
Регулярний чемпіонат
24 грудня
Дженералз - Витязь 5:4 ОТ (1:3, 1:0, 2:1, 1:0)
1:0 - Сірченко (Єловіков, Костюк), 04:04
1:1 - Ханін (Алексанян-Петрович), 06:07
1:2 - Сальников (Максименко, Кобіков), 08:44 ГБ
1:3 - Сальников (Максименко, Кобіков), 17:46 ГБ
2:3 - Костюк (Єловіков, Овчинніков), 26:48 ГБ
3:3 - Н. Дворник (А. Дворник), 46:35
3:4 - Кобіков (Кривонос), 47:49
4:4 - Костюк (Єловіков, Овчинніков), 58:54
5:4 - Овчинніков (Сірченко, Н. Дворник), 61:40
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13.06.2016
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