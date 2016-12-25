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63 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 17:07
УХЛ. Кременчук на виїзді здолав "барсів"
ХК Кременчук в гостях переграв білоцерківський Білий Барс.
На чотири голи Кременчука господарі відповіли шайбою Нікіти Леснікова.
Українська хокейна ліга-2016/17
Регулярний чемпіонат
25 грудня
Білий Барс - ХК Кременчук 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
0:1 - Кузьмик (Кірющенков, Коваленя) - 3:39
1:1 - Лесніков (Бондаренко, Логач) - 5:00 ГБ
1:2 - Коренчук (Слиш, Гриценко) - 14:37 ГБ
1:3 - Слиш (Коренчук, Гриценко) - 26:28
1:4 - Гніденко (Кірющенков, Коваленя) - 38:16 ГБ
|№
|І
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|1
|Донбас
|27
|22
|1
|0
|3
|0
|1
|133-32
|69
|2
|ХК Кременчук
|27
|20
|0
|0
|4
|2
|1
|130-49
|63
|3
|Кривбас
|25
|12
|1
|2
|10
|0
|0
|75-58
|42
|4
|Дженералз
|24
|8
|1
|1
|11
|2
|1
|57-81
|31
|5
|Витязь
|24
|3
|1
|0
|19
|1
|0
|58-139
|12
|6
|Білий Барс
|25
|3
|1
|0
|21
|0
|0
|45-139
|11
— 0
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