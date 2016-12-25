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25.12.2016  17:07

УХЛ. Кременчук на виїзді здолав "барсів"

ХК Кременчук в гостях переграв білоцерківський Білий Барс.

На чотири голи Кременчука господарі відповіли шайбою Нікіти Леснікова.

Українська хокейна ліга-2016/17

Регулярний чемпіонат

25 грудня

Білий Барс - ХК Кременчук 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
0:1 - Кузьмик (Кірющенков, Коваленя) - 3:39
1:1 - Лесніков (Бондаренко, Логач) - 5:00 ГБ
1:2 - Коренчук (Слиш, Гриценко) - 14:37 ГБ
1:3 - Слиш (Коренчук, Гриценко) - 26:28
1:4 - Гніденко (Кірющенков, Коваленя) - 38:16 ГБ

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
  1 Донбас 27 22 1 0 3 0 1 133-32 69
  2 ХК Кременчук 27 20 0 0 4 2 1 130-49 63
  3 Кривбас 25 12 1 2 10 0 0 75-58 42
  4 Дженералз 24 8 1 1 11 2 1 57-81 31
  5 Витязь 24 3 1 0 19 1 0 58-139 12
  6 Білий Барс 25 3 1 0 21 0 0 45-139 11
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