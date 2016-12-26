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52 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.12.2016 20:27
Юніорська збірна України зіграє на Кубку чотирьох націй в Угорщині
У понеділок, 26 грудня, юніорська збірна команда України вирушила до Будапешту, де з 27 по 30 грудня 2016 року братиме участь у міжнародному хокейному турнірі 4 Nations Cup.
Про це повідомляє прес-служба ФХУ.
Окрім українців участь у змаганні братимуть юніорські збірні Угорщини та Польщі, а також юніорський склад празької Спарти.
28 грудня наша команда розпочне змагання матчем проти господарів.
29 грудня українці зіграють два матчі поспіль – проти Польщі та Спарти.
А 30 грудня, залежно від результатів попереднього раунду, зіграють у матчі за третє місце або у фіналі турніру.
Для участі в турнірі тренерський штаб запросив 22 виконавців.
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