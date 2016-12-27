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41 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.12.2016 21:35
УХЛ. Дженералз розгромно поступилися Донбасу
У перенесеній грі 28-го туру Донбас на виїзді знищив Дженералз.
Українська хокейна ліга-2016/17
Регулярний чемпіонат
27 грудня
Дженералз — Донбас 0:14 (0:5, 0:4, 0:5)
0:1 - Захаров (Чердак, Толстушко) — 04:29
0:2 - Благой (Шафаренко) — 06:25
0:3 - Шафаренко (Нікіфоров, Яковлевс) — 13:27
0:4 - Чердак (Захаров, Бондарєв) — 14:03
0:5 - Лялька (Шаманський) — 14:58
0:6 - Безуглий (Шаманський) — 22:10
0:7 - Алексюк (Лялька) — 25:14
0:8 - Безуглий (Петрухно, Шаманський) — 38:10
0:9 - Ворона (Мазур, Чердак) — 39:41
0:10 - Лялька — 44:03
0:11 - Безуглий (Шаманський, Алексюк) — 49:39
0:12 - Лялька (Бондарєв, Чердак) — 50:52
0:13 - Благой (Шафаренко, Нікіфоров) — 51:08
0:14 - Толстушко (Чердак, Лялька) — 58:01
|№
|І
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|1
|Донбас
|28
|23
|1
|0
|3
|0
|1
|147-32
|72
|2
|ХК Кременчук
|27
|20
|0
|0
|4
|2
|1
|130-49
|63
|3
|Кривбас
|25
|12
|1
|2
|10
|0
|0
|75-58
|42
|4
|Дженералз
|25
|8
|1
|1
|12
|2
|1
|57-95
|31
|5
|Витязь
|24
|3
|1
|0
|19
|1
|0
|58-139
|12
|6
|Білий Барс
|25
|3
|1
|0
|21
|0
|0
|45-139
|11
— 0
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