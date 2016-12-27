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27.12.2016  21:35

УХЛ. Дженералз розгромно поступилися Донбасу

У перенесеній грі 28-го туру Донбас на виїзді знищив Дженералз.

Українська хокейна ліга-2016/17

Регулярний чемпіонат

27 грудня

Дженералз — Донбас 0:14 (0:5, 0:4, 0:5)

0:1 - Захаров (Чердак, Толстушко) — 04:29
0:2 - Благой (Шафаренко) — 06:25
0:3 - Шафаренко (Нікіфоров, Яковлевс) — 13:27
0:4 - Чердак (Захаров, Бондарєв) — 14:03
0:5 - Лялька (Шаманський) — 14:58
0:6 - Безуглий (Шаманський) — 22:10
0:7 - Алексюк (Лялька) — 25:14
0:8 - Безуглий (Петрухно, Шаманський) — 38:10
0:9 - Ворона (Мазур, Чердак) — 39:41
0:10 - Лялька — 44:03
0:11 - Безуглий (Шаманський, Алексюк) — 49:39
0:12 - Лялька (Бондарєв, Чердак) — 50:52
0:13 - Благой (Шафаренко, Нікіфоров) — 51:08
0:14 - Толстушко (Чердак, Лялька) — 58:01 

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
  1 Донбас 28 23 1 0 3 0 1 147-32 72
  2 ХК Кременчук 27 20 0 0 4 2 1 130-49 63
  3 Кривбас 25 12 1 2 10 0 0 75-58 42
  4 Дженералз 25 8 1 1 12 2 1 57-95 31
  5 Витязь 24 3 1 0 19 1 0 58-139 12
  6 Білий Барс 25 3 1 0 21 0 0 45-139 11
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