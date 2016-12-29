НХЛ. Торонто за булітами обіграв Флориду, Тампа перемогла Монреаль. Інші матчі
Національна хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
29 грудня
Ванкувер - Лос-Анджелес 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
1:0 – Ерікссон (Хорват, Хаттон) – 02:43 ГБ
2:0 – Седін (Стечер) – 20:23
2:1 – Пірсон (Картер) – 56:43
Сент-Луїс - Філадельфія 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
0:1 – Сіммондс (Конечни, Шенн) – 03:25
1:1 – Шаттенкірк (Стін, Тарасенко) – 15:01
2:1 – Фаббрі (Парейко) – 19:48 ГБ
2:2 – Казінс (Проворов, Конечни) – 24:32
2:3 – Шенн (Гостисбер, Сіммондс) – 44:13 ГБ
3:3 – Перрон (Парейко) – 45:53
4:3 – Апшолл (Едмундсон, П`єтранджело) – 47:13
5:3 – Фаббрі (Берглунд, Яшкін) – 55:01
6:3 – Фаббрі (Яшкін, Штястни) – 57:04 (пусті ворота)
Тампа-Бей - Монреаль 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
0:1 – А. Радулов (Байрон) – 03:24
1:1 – Джонсон (Кучеров, Палат) – 10:39
1:2 – Вебер (Байрон, Пачьоретті) – 13:31 ГБ
1:3 – Террі (Карр, Маккеррон) – 23:07
2:3 – Хедман (Кучеров) – 51:14
3:3 – Палат (Хедман, Пойнт) – 56:30 ГБ
4:3 – Джонсон (Геррісон, Василевський) – 61:36
Піттсбург - Кароліна 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
0:1 – Ліндхольм (Хеніфін, Мьорфі) – 08:10
1:1 – Кросбі (Шульц, Ширі) – 20:26
1:2 – Стемпняк (Терявяйнен, Ахо) – 32:32
2:2 – Куніц (Кессел, Боніно) – 41:59
3:2 – Хагелин (Хьорнквіст, Дейлі) – 55:45
Флорида - Торонто 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Меттьюс (Браун, Хаймен) – 10:38
0:2 – Нюландер (Меттьюс, Гардінер) – 37:54 ГБ
1:2 – Маршессо (Яндл, Трочек) – 40:29
2:2 – Трочек (Кіндл, Маршессо) – 42:43
2:3 – Марнер – 65:00 (буліт)
|
13.06.2016
НХЛ. Піттсбург виграв у Сан-Хосе і став володарем Кубка Стенлі. ФОТОТЕПОРТАЖ
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua