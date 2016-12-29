Юніорська збірна України перемогла Польщу та вийшла у фінал турніру в Будапешті
Молодіжна збірна України здобула другу перемогу на турнірі в Угорщині.
Про це повідомляє прес-служба ФХУ.
Поєдинок проти польських однолітків розпочався для нашої команди не найкращим чином.
На шайбу Данила Мороза поляки відповіли трьома точними кидками по воротам Владислава Гурка.
Проте наша команда знайшла в собі сили ще у першому періоді скоротити розрив у рахунку до мінімуму.
В другому періоді зусиллями Олександра Пересунька українці вийшли вперед, а у заключному періоді сьомий номер нашої команди став автором хет-трику, встановивши остаточний рахунок гри – 5:3.
Завдяки цій перемозі наша команда пробилася до фіналу турніру.
Нагадаємо, у першому матчі наша команда не мала проблем з командою Угорщини.
Міжнародний турнір з хокею
Угорщина, Будапешт
Україна U18 –Польща U18 5:3 (2:3; 2:0; 1:0)
0:1 - Маг’єра (Камєнєцкі, Мальчевскі) - 2:46
1:1 - Мороз (Бабчук, Табашник) - 3:48
1:2 - Йожвік (Мальчевскі) - 14:08)
1:3 - Бізацкі (Жигмунт, Новорита) - 15:13 ГБ
2:3 - Матейченко (Пересунько, Кривошапкін) - 19:07
3:3 - Пересунько (Кривошапкін, Савченко) - 22:31)
4:3 - Пересунько (Матейченко) - 35:51 ГБ
5:3 - Пересунько (Табашник) - 50:06
Склад України: Гурко (Оганджанян, 15:36). Горлушко – Козачук, Табашник – Бабчук, Фірсов – Савченко, Швачка. Ступак – Морозов – Чорний, Поліщук – Мороз – Батрин, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Серьоженко – Зик – Гуменюк.
|Світлина ФХУ
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13.06.2016
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