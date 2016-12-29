Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Клуби КХЛ заборгували гравцям понад півмільярда рублів
Юніорська збірна України перемогла Польщу та вийшла у фінал турніру в Будапешті
Юніорська збірна України розгромила команду Угорщини на турнірі у Будапешті
ЧС-2017 (U-20). Швеція переграла Швейцарію, США легко долають Словаччину
НХЛ. Торонто за булітами обіграв Флориду, Тампа перемогла Монреаль. Інші матчі
Юніорська збірна України з хокею починає виступи на турнірі в Угорщині


Новини
19:54
Футбол. Прибуток Шахтаря за сезон 15/16 перевищив прибуток за сезон 14/15 на 1,6 млрд
19:43
Хокей. Клуби КХЛ заборгували гравцям понад півмільярда рублів
19:20
Футбол. Олімпік може підсилитися захисником клубу Оболонь-Бровар
19:04
Хокей. Юніорська збірна України перемогла Польщу та вийшла у фінал турніру в Будапешті
18:45
Футбол. Динамо продовжило угоду з ще одним гравцем команди U-19
18:26
Футбол. Ліверпуль цікавиться голкіпером Мілана
18:16
Футбол. Едуардо: У мене є одна дуже цікава пропозиція, але більше сказати не можу
17:45
Інше. Неймар придбав собі особняк у Бразилії за майже 10 мільйонів євро
17:34
Волейбол. Суперліга (чоловіки). Кажани двічі обіграли Вінницю та повернули лідерство
17:12
Футбол. До 2021 року Фіорентина хоче побудувати новий стадіон
Усі новини
89 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
29.12.2016  19:04

Юніорська збірна України перемогла Польщу та вийшла у фінал турніру в Будапешті

Молодіжна збірна України здобула другу перемогу на турнірі в Угорщині.

Про це повідомляє прес-служба ФХУ.

Поєдинок проти польських однолітків розпочався для нашої команди не найкращим чином.

На шайбу Данила Мороза поляки відповіли трьома точними кидками по воротам Владислава Гурка.

Проте наша команда знайшла в собі сили ще у першому періоді скоротити розрив у рахунку до мінімуму.

В другому періоді зусиллями Олександра Пересунька українці вийшли вперед, а у заключному періоді сьомий номер нашої команди став автором хет-трику, встановивши остаточний рахунок гри – 5:3.

Завдяки цій перемозі наша команда пробилася до фіналу турніру.

Нагадаємо, у першому матчі наша команда не мала проблем з командою Угорщини.

Міжнародний турнір з хокею

Угорщина, Будапешт

Україна U18 –Польща U18 5:3 (2:3; 2:0; 1:0)

0:1 - Маг’єра (Камєнєцкі, Мальчевскі) - 2:46
1:1 - Мороз (Бабчук, Табашник) - 3:48
1:2 - Йожвік (Мальчевскі) - 14:08)
1:3 - Бізацкі (Жигмунт, Новорита) - 15:13 ГБ
2:3 - Матейченко (Пересунько, Кривошапкін) - 19:07
3:3 - Пересунько (Кривошапкін, Савченко) - 22:31)
4:3 - Пересунько (Матейченко) - 35:51 ГБ
5:3 - Пересунько (Табашник) - 50:06

Склад України: Гурко (Оганджанян, 15:36). Горлушко – Козачук, Табашник – Бабчук, Фірсов – Савченко, Швачка. Ступак – Морозов – Чорний, Поліщук – Мороз – Батрин, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Серьоженко – Зик – Гуменюк.

Світлина ФХУ
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.06.2016

НХЛ. Піттсбург виграв у Сан-Хосе і став володарем Кубка Стенлі. ФОТОТЕПОРТАЖ
Пінгвінз вчетверте у своїй історії привезуть додому кубок Стенлі.
Канада - чемпіон світу з хокею 2016 року. ФОТО + ВІДЕО
ЧС-2016. Україна повертається у Дивізіон 1A! Подякуємо Хорватії! ФОТО + ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter