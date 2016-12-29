Юніорська збірна України перемогла Польщу та вийшла у фінал турніру в Будапешті

Молодіжна збірна України здобула другу перемогу на турнірі в Угорщині.

Про це повідомляє прес-служба ФХУ.

Поєдинок проти польських однолітків розпочався для нашої команди не найкращим чином.

На шайбу Данила Мороза поляки відповіли трьома точними кидками по воротам Владислава Гурка.

Проте наша команда знайшла в собі сили ще у першому періоді скоротити розрив у рахунку до мінімуму.

В другому періоді зусиллями Олександра Пересунька українці вийшли вперед, а у заключному періоді сьомий номер нашої команди став автором хет-трику, встановивши остаточний рахунок гри – 5:3.

Завдяки цій перемозі наша команда пробилася до фіналу турніру.

Нагадаємо, у першому матчі наша команда не мала проблем з командою Угорщини.

Міжнародний турнір з хокею

Угорщина, Будапешт

Україна U18 –Польща U18 5:3 (2:3; 2:0; 1:0)

0:1 - Маг’єра (Камєнєцкі, Мальчевскі) - 2:46

1:1 - Мороз (Бабчук, Табашник) - 3:48

1:2 - Йожвік (Мальчевскі) - 14:08)

1:3 - Бізацкі (Жигмунт, Новорита) - 15:13 ГБ

2:3 - Матейченко (Пересунько, Кривошапкін) - 19:07

3:3 - Пересунько (Кривошапкін, Савченко) - 22:31)

4:3 - Пересунько (Матейченко) - 35:51 ГБ

5:3 - Пересунько (Табашник) - 50:06

Склад України: Гурко (Оганджанян, 15:36). Горлушко – Козачук, Табашник – Бабчук, Фірсов – Савченко, Швачка. Ступак – Морозов – Чорний, Поліщук – Мороз – Батрин, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Серьоженко – Зик – Гуменюк.