Клуби КХЛ заборгували гравцям понад півмільярда рублів

Клуби Континентальної хокейної ліги заборгували гравцям понад півмільярда рублів.

Про це повідомляє СЭ.

За минулий сезон хокеїстам залишилися винні тільки два клуби - Слован і Медвешчак, але ці суми незначні.

Станом на сьогоднішній день новосибірська Сібірь має найбільший "мінус".

Клуб має борги приблизно на 150 мільйонів рублів.

На другому місці московське Динамо (120 мільйонів).

ХК "Сочі - третій, борг клубу складає 100 мільйонів рублів. Ще сім команд повинні набагато менше.

Зазначається, що до несподіванок можна віднести Торпедо і Вітязь, які не заплатили за листопад.

Загальна ж сума боргів всіх клубів перевищує 500 мільйонів рублів.