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23 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 19:43
Клуби КХЛ заборгували гравцям понад півмільярда рублів
Клуби Континентальної хокейної ліги заборгували гравцям понад півмільярда рублів.
Про це повідомляє СЭ.
За минулий сезон хокеїстам залишилися винні тільки два клуби - Слован і Медвешчак, але ці суми незначні.
Станом на сьогоднішній день новосибірська Сібірь має найбільший "мінус".
Клуб має борги приблизно на 150 мільйонів рублів.
На другому місці московське Динамо (120 мільйонів).
ХК "Сочі - третій, борг клубу складає 100 мільйонів рублів. Ще сім команд повинні набагато менше.
Зазначається, що до несподіванок можна віднести Торпедо і Вітязь, які не заплатили за листопад.
Загальна ж сума боргів всіх клубів перевищує 500 мільйонів рублів.
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13.06.2016
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