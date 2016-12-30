ЧС-2017 (U-20). США виграли в Росії, Швеція була сильніше за Фінляндію. Інші матчі
Чемпіонат світу-2016 з хокею
Молодіжні збірні (U-20)
Канада
29 грудня
Група A
Фінляндія - Швеція 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
1:0 – Рясянен (Толванен, Юолеві) – 16:35 ГБ
1:1 – Андерссон (Нюландер) – 32:16
1:2 – Нюландер (Грундстрьом, Ерікссон Ек) – 41:24
1:3 – Нюландер – 59:00 (пусті ворота)
Данія - Чехія ОТ 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 – Нечас (Мусіл) – 07:56
1:1 – Бліхфельд (Боюсен, Ларсен) – 28:41 ГБ
1:2 – Гронек (Сухі) – 30:29
2:2 – Краг (Бліхфельд) – 53:36
3:2 – Фром (Краг) – 60:47
Група B
Росія - США 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
0:1 – Келлер (Андерсон, Фіцджеральд) – 04:14
1:1 – Ураков (Тренін, Зборовський) – 11:59 ГБ
1:2 – Вайт (Макевой, Келлер) – 24:03 ГБ
1:3 – Террі (Фолі, Лачінскі) – 31:41
2:3 – Капрізов (Риков, Воробйов) – 37:17
Латвія - Канада 2:10 (0:3, 1:5, 1:2)
0:1 – Барзал (Майерс) – 10:38 ГБ
0:2 – Руа (Майерс, Клаг) – 11:54
0:3 – Реддіш (Шабо, Строум) – 19:40 ГБ
0:4 – Реддіш (Строум, Дюбуа) – 29:11 ГБ
0:5 – Реддіш (Жозеф, Клаг) – 32:13
0:6 – Барзал (Реддіш, Клаг) – 32:53
0:7 – Чіреллі (Дюбе, Спірс) – 33:30
0:8 – Маклеод (Строум, Фаббро) – 34:56
1:8 – Крастенбергс (Тралмакс, Янсонс) – 37:58 ГБ
1:9 – Реддіш (Юулсен, Жозеф) – 42:07
2:9 – Дзієркалс – 47:59
2:10 – Готьє (Дюбуа, Строум) – 58:05 ГБ
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13.06.2016
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