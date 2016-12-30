На передноворічному турнірі в Угорщині збірна України (U-18) у підсумку стала другою

Юніорська збірна команда України у серії кидків для визначення переможця гри поступилася чеській Спарті - 2:3.

Рахунок у матчі було відкрито лише у заключному періоді, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

Традиційно для цього турніру українській команді довелося відігруватися. Проте шайби Олександра Фірсова та Данила Козачука вивели "синьо-жовтих" вперед.

Відігратися чехам вдалося за 28 секунд до фінальної сирени.

Шанс не доводити справу до післяматчевих кидків був в українців після вилучення Ондрея Гавліна. Але свої шанси підопічні Ігнатьєва не використали, а у серії буллітів більше пощастило Спарті.

Таким чином, саме чеська команда стала тріумфатором змагання.

Україна U18 - Спарта U18 - 2:3 Б (0:0; 0:0; 2:2; 0:0; 0:1)

0:1 - Войнар (Пшеничка, Чермак) - 47:40 ГБ

1:1 - Фірсов (Матейченко, Пересунько) - 50:25

2:1 - Козачук (Ступак, Горлушко) - 54:20 ГБ

2:2 - Войнар (Роушек) - 59:23 (6х5)

Вирішальний булліт: Шишолак

Склад України: Оганджанян. Горлушко – Козачук, Табашник – Бабчук, Фірсов – Савченко, Швачка. Ступак – Морозов – Чорний, Поліщук – Мороз – Батрин, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Серьоженко – Зик – Гуменюк.

Штраф: 8 – 14

Кидки: 30 – 17

Нагадаємо, до цього українці здобули три перемоги поспіль.