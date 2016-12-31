ЧС-2017 (U-20). Швейцарія виграла в Данії і вибила Фінляндію з турніру. Інші матчі

Збірна Фінляндії не зіграє в плей-офф молодіжного чемпіонату світу - 2017 і боротиметься за виживання в елітному дивізіоні.

Це стало зрозуміло після того, як Швейцарія обіграла Данію в матчі групового етапу (5:4 Б).

Швейцарці набрали 4 очки в групі А і за тур до закінчення групового етапу стали недосяжними для фіннів, які програли усі три гри на турнірі.

Чемпіонат світу-2016 з хокею

Молодіжні збірні (U-20)

Канада

30 грудня

Група A

Швейцарія - Данія - 5:4 Б (1:3, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – Труе (Гац) – 00:20

0:2 – Бліхфельд (Краг, Гац) – 03:45

0:3 – Андерсен (Фром, Вайхель) – 13:40 ГБ

1:3 – Хішир (Ріат, Зігенталер) – 17:56

1:4 – Фром (Труе, Рьондбьерг) – 20:28

2:4 – Цендер (Вебер, Гросс) – 26:29

3:4 – Еггенбергер (Прассль, Міранда) – 32:26

4:4 – Цендер (Ін Альбон, Зігенталер) – 43:35

5:4 – Міранда – 65:00 (буліт)

Група В

Словаччина - Латвія 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

0:1 – Чуксте (Балцерс, Бунцис) – 03:40

1:1 – Лештян – 08:13

2:1 – Роман (Роман, Слобода) – 38:11

3:1 – Гатала (Роман, Садецкі) – 40:41

4:1 – Слобода (Роман, Грман) – 45:01

4:2 – Бунцис (Чуксте, Дзієркалс) – 53:29 ГБ