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31.12.2016  08:10

НХЛ. Кароліна обіграла Чикаго, Нешвілл розгромив Сент-Луїс. Інші матчі

Національна хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

31 грудня

Кароліна - Чикаго 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
0:1 – Кемпни (Тейвз, Хартман) – 06:36
1:1 – Ліндхольм (Стаал, Слевін) – 08:32
2:1 – Стемпняк (Ахо, Терявяйнен) – 09:37
3:1 – Макклемент – 42:54
3:2 – Хіностроза (Тейвз, Кемпни) – 45:49

Сан-Хосе - Філадельфія 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Марло (Лабанк, Власич) – 16:29 ГБ
2:0 – Браун (Павелскі, Марло) – 55:23

Сент-Луїс - Нешвілл 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
0:1 – Вебер (Сміт, Рібейро) – 24:52
0:2 – Форсберг (Рібейро, Джохансен) – 27:26 ГБ
0:3 – Арвідссон (Ірвін, Фішер) – 37:36
0:4 – Вілсон (Форсберг, Елліс) – 48:08 ГБ
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