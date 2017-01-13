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13.01.2017  11:03

На хокейному чемпіонаті у Чехії освистали гімн Росії. ВІДЕО

Після чвертьфінального матчу юнацького чемпіонату світу з хокею чеські вболівальники освистали гімн Росії.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

Після фінальної сирени хокеїстки вишикувалися для виконання гімнів.

Після перших звуків російського гімну чеські вболівальники почали невдоволено свистіти.

Варто також зазначити, що під час матчу сталася масова бійка між хоккеистками РФ і Чехії.

Бійку спровокувала одна з росіянок.

В результаті судді прийняли рішення видалити до кінця матчу капітана збірної Росії Ніну Пірогову, пише Апостроф.

Чемпіонат в ці дні проходить в чеських містах Злін та Пршеров.
Коментарі
 — 1
Vladyslav Serdiuk _ 13.01.2017 11:10
Туфта. На більшості матчів на заході свистять на гімни противників
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