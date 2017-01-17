Останнє в розділі
58 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]17.01.2017 23:28
Ліга чемпіонів. У фіналі за титул посперечаються Фрелунда та Спарта
У вівторок, 17 січня, відбулися матчі-відповідб 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2016/17 з хокею.
Чинний володар кубка Фрелунда знову вийшла у фінал, де зіграє з празькою Спартою.
Ліга чемпіонів-2016/17 з хокею
Чоловіки
Півфінал
Матчі-відповідь
17 січня
Спарта (Прага, Чехія) - Векше (Швеція) 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Перший матч - 2:1
Фрібур (Швейцарія) - Фрелунда (Швеція) 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Перший матч - 1:5
— 0
Читай також
|
13.06.2016
НХЛ. Піттсбург виграв у Сан-Хосе і став володарем Кубка Стенлі. ФОТОТЕПОРТАЖ
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua