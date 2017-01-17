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17.01.2017  23:28

Ліга чемпіонів. У фіналі за титул посперечаються Фрелунда та Спарта

У вівторок, 17 січня, відбулися матчі-відповідб 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2016/17 з хокею.

Чинний володар кубка Фрелунда знову вийшла у фінал, де зіграє з празькою Спартою.

Ліга чемпіонів-2016/17 з хокею

Чоловіки

Півфінал

Матчі-відповідь

17 січня

Спарта (Прага, Чехія) - Векше (Швеція) 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Перший матч - 2:1

Фрібур (Швейцарія) - Фрелунда (Швеція) 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Перший матч - 1:5
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