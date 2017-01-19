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19.01.2017  21:37

УХЛ. Кривбас здобув вольову перемогу над Витязем

Українська хокейна ліга-2016/17

Регулярний чемпіонат

19 січня

Кривбас - Витязь 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
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