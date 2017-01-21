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21.01.2017  21:52

УХЛ. Білий Барс розібрався з Витязем, Кременчук переміг Кривбас

У центральному матчі 32-го туру ХК Кременчук на домашньому льоду обіграв Кривбас

В іншому матчі Витязь крупно поступився Білому Барсу.

Українська хокейна ліга-2016/17

Регулярний чемпіонат

21 січня

Білий Барс - Витязь - 9:2 (0:1, 6:0, 3:1)

0:1 - Алексанян-Петрович (Єфремов, Піддубний), 06:43,
1:1 - Бабинець (Даниленко, Ядловський), 21:47 ГБ
2:1 - Даниленко (Бабинець, Толкунов), 24:44,
3:1 - Бондаренко (Лєсніков, Печерських), 25:27,
4:1 - Толкунов (Бабинець, Разумов), 27:07,
5:1 - Бабинець, 31:00,
6:1 - Даниленко (Бабинець, Разумов), 38:52,
7:1 - Разумов (Бабинець, Поцелуєнко), 40:08 ГБ
8:1 - Козієнко (Микулко), 49:25 ГБ
9:1 - Вінницький (Воронін, Люльчук), 53:53 ГБ
9:2 - Кривонос (Посєвін, Ханін), 59:18.

ХК Кременчук — Кривбас 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

1:0 - Кузьмик (Слиш, Коренчук) — 47:09 ГБ
2:0 - Романенко (Гніденко, Варивода) — 51:07
2:1 - Секірко (Савченко, Попов) — 54:35
3:1 - Коренчук (Кузьмик, Слиш) — 56:29
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