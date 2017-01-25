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25.01.2017
37 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 22:53
УХЛ. Кривбас закинув 11 шайб Вітязю
В єдиному матчі дня Кривбас з рахунком 11:1 розгромив Вітязь.
Українська хокейна ліга-2016/17
Регулярний чемпіонат
25 січня
Кривбас - Вітязь 11:1 (6:0, 2:0, 3:1)
1:0 – Савченко (Секірко, Рябенко) ГБ, 01:06
2:0 – Коваленко (Куцевич, Рубан) 07:11
3:0 – Савченко 12:02
4:0 – Ворона (Максименко) 12:25
5:0 – Міхеєнок (Александров, Вал. Алексюк) 13:58
6:0 – Попов (Секірко, Савченко) 14:39
7:0 – Свищев (Максименко, Александров) 24:28
8:0 – Свищев (Максименко, Ворона) 38:21
9:0 – Савченко (Рябенко) 43:20
10:0 – Секірко (Савченко, Рябенко) 47:13
11:0 – Слюсарь (Алексюк, Міхеєнок) 48:41
11:1 – Муртищев (Кривда, Сальніков)
Воротарі: Вязовов, Коржиков – Томашук.
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13.06.2016
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