Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
УХЛ. Кривбас закинув 11 шайб Вітязю
НХЛ. Монреаль виграв у Калгарі, Чикого поступився Тампі. Інші матчі
Екс-форвард Донбасу перебуває на перегляді в білоруському Шахтьорі
НХЛ. Рейнджерс переграв Лос-Анджелес, Торонто розгромив Калгарі. Інші матчі
НХЛ. Коламбус переграв Оттаву в овертаймі. Інші матчі
УХЛ. Білий Барс вдруге поспіль розгромив Витязь у битві аутсайдерів


Новини
00:06
Футбол. Кубок Іспанії. 1/4 фіналу. Сельта пройшла Реал, Атлетико - Ейбар
00:02
Футбол. Кубок французької ліги. 1/2 фіналу. Монако з мінімальним рахунком обіграв Нансі
25.01.2017
23:57
Футбол. Кубок англійської ліги. 1/2 фіналу. Саутгемптон вибив Ліверпуль
23:54
Футбол. Кубок Італії. Ювентус здолав Мілан і вийшов до півфіналу
23:28
Футбол. Теодорчик забив 25-й гол за Андерлехт. ВІДЕО
23:02
Футбол. Кубок Африки. 3 тур. Єгипет обіграв Гану, Уганда та Малі зігали унічию
22:53
Хокей. УХЛ. Кривбас закинув 11 шайб Вітязю
22:09
Футбол. Одноклубника Федецького вигнали з команди через підтримку екстремістів
21:54
Футбол. Ворскла в Туреччині поступилася полякам
21:34
Футбол. Кассано розірвав контракт із Сампдорією
Усі новини
37 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
25.01.2017  22:53

УХЛ. Кривбас закинув 11 шайб Вітязю

В єдиному матчі дня Кривбас з рахунком 11:1 розгромив Вітязь.

Українська хокейна ліга-2016/17

Регулярний чемпіонат

25 січня

Кривбас - Вітязь 11:1 (6:0, 2:0, 3:1)

1:0 – Савченко (Секірко, Рябенко) ГБ, 01:06

2:0 – Коваленко (Куцевич, Рубан) 07:11

3:0 – Савченко 12:02

4:0 – Ворона (Максименко) 12:25

5:0 – Міхеєнок (Александров, Вал. Алексюк) 13:58

6:0 – Попов (Секірко, Савченко) 14:39

7:0 – Свищев (Максименко, Александров) 24:28

8:0 – Свищев (Максименко, Ворона) 38:21

9:0 – Савченко (Рябенко) 43:20

10:0 – Секірко (Савченко, Рябенко) 47:13

11:0 – Слюсарь (Алексюк, Міхеєнок) 48:41

11:1 – Муртищев (Кривда, Сальніков)

Воротарі: Вязовов, Коржиков – Томашук.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.06.2016

НХЛ. Піттсбург виграв у Сан-Хосе і став володарем Кубка Стенлі. ФОТОТЕПОРТАЖ
Пінгвінз вчетверте у своїй історії привезуть додому кубок Стенлі.
Канада - чемпіон світу з хокею 2016 року. ФОТО + ВІДЕО
ЧС-2016. Україна повертається у Дивізіон 1A! Подякуємо Хорватії! ФОТО + ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter