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28 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 20:47
Витязь поповнився 16-річним захисником
16-річний захисник Богдан Наливайко виступатиме за харківський Витязь.
Про це повідомляє прес-служба УХЛ.
У сезоні 2014/2015 Наливайко виступав в юнацькій першості Росії за Беркутів Кубані.
Попередній сезон провів в чемпіонаті України U16 - спочатку в харківській СДЮШОР, пізніше перейшов до київського Беркута, сумарно провів 14 матчів, набрав 5 (1 + 4) очок.
У поточному сезоні виступає також в юнацькому чемпіонаті України (до 20 років) за СДЮШОР (Харків), де в 7 матчах набрав 4 (0 + 4) очки.
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13.06.2016
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