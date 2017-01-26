Витязь поповнився 16-річним захисником

16-річний захисник Богдан Наливайко виступатиме за харківський Витязь.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

У сезоні 2014/2015 Наливайко виступав в юнацькій першості Росії за Беркутів Кубані.

Попередній сезон провів в чемпіонаті України U16 - спочатку в харківській СДЮШОР, пізніше перейшов до київського Беркута, сумарно провів 14 матчів, набрав 5 (1 + 4) очок.

У поточному сезоні виступає також в юнацькому чемпіонаті України (до 20 років) за СДЮШОР (Харків), де в 7 матчах набрав 4 (0 + 4) очки.