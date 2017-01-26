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147 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 21:38
УХЛ. У центральному матчі туру Кременчук розгромив Донбас
У четвер, 26 січня, відбувся центральний матч 30-го туру УХЛ, в якому Кременчук зустрічався з Донбасом.
Впевнену перемогу з рахунком 6:1 здобули господалі льоду.
Обидва клуби мають однакову кількість очок, але Донбас випереджає Кременчук за різніцею закинутих і пропущених шайб.
Українська хокейна ліга-2016/17
Регулярний чемпіонат
26 січня
Кременчук - Донбас 6:1 (2:0, 0:1, 4:0)
1:0 - Гніденко (Гаврик, Кирющенков), 12:46
2: 0 - Кузьмик (Коренчук, Слиш) 16:54
2:1 - Буценко (Нікіфоров, Лялька), 21:14
3:1 - Кузьмик (Башко, Гніденко), 42: 47 ГБ
4:1 - Гніденко, 49:05
5:1 - Коваленя (Гриценко, Петранговський), 49:36
6:1 - Петранговський (Коваленя), 52:47
Воротарі: Захарченко - Дяченко
|Світлина УХЛ
|№
|І
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|1
|Донбас
|32
|25
|1
|0
|5
|0
|1
|161-44
|78
|2
|ХК Кременчук
|32
|25
|0
|0
|4
|2
|1
|165-54
|78
|3
|Кривбас
|31
|16
|1
|2
|12
|0
|0
|105-71
|54
|4
|Дженералз
|30
|9
|1
|1
|16
|2
|1
|68-118
|34
|5
|Білий Барс
|31
|7
|1
|0
|23
|0
|0
|76-158
|23
|6
|Витязь
|30
|3
|1
|0
|25
|1
|0
|66-196
|12
— 0
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