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26.01.2017  21:38

УХЛ. У центральному матчі туру Кременчук розгромив Донбас

У четвер, 26 січня, відбувся центральний матч 30-го туру УХЛ, в якому Кременчук зустрічався з Донбасом.

Впевнену перемогу з рахунком 6:1 здобули господалі льоду.

Обидва клуби мають однакову кількість очок, але Донбас випереджає Кременчук за різніцею закинутих і пропущених шайб.

Українська хокейна ліга-2016/17

Регулярний чемпіонат

26 січня

Кременчук - Донбас 6:1 (2:0, 0:1, 4:0)

1:0 - Гніденко (Гаврик, Кирющенков), 12:46
2: 0 - Кузьмик (Коренчук, Слиш) 16:54
2:1 - Буценко (Нікіфоров, Лялька), 21:14
3:1 - Кузьмик (Башко, Гніденко), 42: 47 ГБ
4:1 - Гніденко, 49:05
5:1 - Коваленя (Гриценко, Петранговський), 49:36
6:1 - Петранговський (Коваленя), 52:47

Воротарі: Захарченко - Дяченко

Світлина УХЛ
    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
  1 Донбас 32 25 1 0 5 0 1 161-44 78
  2 ХК Кременчук 32 25 0 0 4 2 1 165-54 78
  3 Кривбас 31 16 1 2 12 0 0 105-71 54
  4 Дженералз 30 9 1 1 16 2 1 68-118 34
  5 Білий Барс 31 7 1 0 23 0 0 76-158 23
  6 Витязь 30 3 1 0 25 1 0 66-196 12
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