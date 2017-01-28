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Хокей. Колишній віце-президент ФХУ може стати спортивним директором клубу КХЛ
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28.01.2017  10:18

Колишній віце-президент ФХУ може стати спортивним директором клубу КХЛ

Колишній віце-президент Федерації хокею України В'ячеслав Завальнюк може перейти на роботу в Металург (Новокузнецьк).

Як повідомляє sport-42.ru, Завальнюк розглядається як найбільш вірогідний кандидат на посаду спортивного директора клубу російської Континентальної хокейної Ліги - ХК Металург (Новокузнецьк).

При цьому, за інформацією видання, 42-річний функціонер уже побував в Новокузнецьку і ознайомився з ситуацією в клубі.

В останні роки Металург зазнає серйозних фінансових проблем, а раніше з посади спортивного директора був звільнений Валєрій Зєлєпукін.

В'ячеслав Завальнюк, як хокеїст, раніше виступав за Кузню в сезоні 1998/1999, а також захищав кольори київського Сокола, російських клубів СКА, Крилья Совєтов, Динамо Москва, Сібірь, Сєвєрсталь і Металург Магнітогорськ, виступав за збірну України.

Після завершення ігрової кар'єри працював в якості генерального менеджера київського Сокола, національної збірної України і перебував на посаді віце-президента ФХУ.
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