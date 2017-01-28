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28.01.2017  20:27

УХЛ. Кривбас виграв у Дженералз

Кривбас на своєму льоду виграв у Дженералз в 33-му турі чемпіонату УХЛ.

Українська хокейна ліга-2016/17

Регулярний чемпіонат

28 січня

Кривбас — Дженералз 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0)

1:0 - Підгурський (Куцевич, Коваленко) — 09:40
1:1 - Янішевський (Костюк) — 28:27
1:2 - Овчинніков (Костюк, Янішевський) — 30:17
2:2 - Рябенко (Попов, Савченко) — 34:08
2:3 - Скрипець (Янішевський) — 50:56
3:3 - Секірко (Попов) — 58:31
4:3 - Бєлоусов (вирішальний булліт), 65:00.

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
  1 Донбас 32 25 1 0 5 0 1 161-44 78
  2 ХК Кременчук 32 25 0 0 4 2 1 165-54 78
  3 Кривбас 32 16 1 3 12 0 0 109-74 56
  4 Дженералз 31 9 1 1 16 2 2 71-122 35
  5 Білий Барс 31 7 1 0 23 0 0 76-158 23
  6 Витязь 30 3 1 0 25 1 0 66-196 12
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