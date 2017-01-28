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63 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 20:27
УХЛ. Кривбас виграв у Дженералз
Кривбас на своєму льоду виграв у Дженералз в 33-му турі чемпіонату УХЛ.
Українська хокейна ліга-2016/17
Регулярний чемпіонат
28 січня
Кривбас — Дженералз 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0)
1:0 - Підгурський (Куцевич, Коваленко) — 09:40
1:1 - Янішевський (Костюк) — 28:27
1:2 - Овчинніков (Костюк, Янішевський) — 30:17
2:2 - Рябенко (Попов, Савченко) — 34:08
2:3 - Скрипець (Янішевський) — 50:56
3:3 - Секірко (Попов) — 58:31
4:3 - Бєлоусов (вирішальний булліт), 65:00.
|№
|І
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|1
|Донбас
|32
|25
|1
|0
|5
|0
|1
|161-44
|78
|2
|ХК Кременчук
|32
|25
|0
|0
|4
|2
|1
|165-54
|78
|3
|Кривбас
|32
|16
|1
|3
|12
|0
|0
|109-74
|56
|4
|Дженералз
|31
|9
|1
|1
|16
|2
|2
|71-122
|35
|5
|Білий Барс
|31
|7
|1
|0
|23
|0
|0
|76-158
|23
|6
|Витязь
|30
|3
|1
|0
|25
|1
|0
|66-196
|12
— 0
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