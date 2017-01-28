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28.01.2017  22:27

Екс-форвард Донбасу оформив контракт з білоруським Шахтьором

Російський нападник Ілья Докшін підписав контракт з Шахтьором (Солігорськ).

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У минулому сезоні 35-річний ветеран захищав кольори Донбасу в чемпіонаті України, де закинув 31 шайбу і набрав 79 очок в 41 поєдинку.

Влітку нападник підписав контракт зі словацьким МХК Мартін, але закріпитися в найсильнішій лізі Словаччини не зумів. На його рахунку одна шайба і три очки в 14 поєдинках.

Ілья Дошкін
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