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28.01.2017
72 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 22:27
Екс-форвард Донбасу оформив контракт з білоруським Шахтьором
Російський нападник Ілья Докшін підписав контракт з Шахтьором (Солігорськ).
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У минулому сезоні 35-річний ветеран захищав кольори Донбасу в чемпіонаті України, де закинув 31 шайбу і набрав 79 очок в 41 поєдинку.
Влітку нападник підписав контракт зі словацьким МХК Мартін, але закріпитися в найсильнішій лізі Словаччини не зумів. На його рахунку одна шайба і три очки в 14 поєдинках.
|Ілья Дошкін
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13.06.2016
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