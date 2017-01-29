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119 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
29.01.2017  10:15

Команда Гретцьки перемогла збірну Лемьє в ході матчу усіх Зірок НХЛ

Команда прославленого нападника Едмонтон Ойлерз Вейна Гретцьки завдала поразки команді не менш зоряного форварда, а нині власника Пітсбург Пінгвінз Маріо Лемьє з рахунком 5:3.

Забитою шайбою у ворота команди Лемьє відзначився і популярний канадський співак Джастін Бібер, пише championat.com.
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