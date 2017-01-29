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119 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.01.2017 10:15
Команда Гретцьки перемогла збірну Лемьє в ході матчу усіх Зірок НХЛ
Команда прославленого нападника Едмонтон Ойлерз Вейна Гретцьки завдала поразки команді не менш зоряного форварда, а нині власника Пітсбург Пінгвінз Маріо Лемьє з рахунком 5:3.
Забитою шайбою у ворота команди Лемьє відзначився і популярний канадський співак Джастін Бібер, пише championat.com.
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13.06.2016
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