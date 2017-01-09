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09.01.2017  22:30

Гладіатори з Дніпра стали переможцями IV хокейного турніру пам’яті Уткіна

У Києві завершився четвертий щорічний турнір, присвячений пам’яті видатного хокейного діяча України Валентина Павловича Уткіна.

Перемогу цього року святкувала команда Гладіатори з міста Дніпро, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

Окрім дніпрян, участь у змаганні цього року брали столичні Сокіл-2005, Сокіл-2006, Крижинка-2005 і криворізький Кривбас.

Без очкових втрат турнірну дистанцію не подолала жодна команда. Найменшу кількість очок втратили хокеїсти з Дніпра, які після трьох перемог у стартових зустрічах звели до нічиєї заключний матч турніру проти Кривбасу (2:2).

До речі, саме у цьому протистоянні вирішувалася доля переможця турніру. Кривбас влаштовувала лише перемога, а Гладіаторам було достатньо і нічийного результату.

 
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