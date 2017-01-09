Останнє в розділі
09.01.2017
Автоспорт. Sauber підписала контракт з Верляйном
86 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.01.2017 22:30
Гладіатори з Дніпра стали переможцями IV хокейного турніру пам’яті Уткіна
У Києві завершився четвертий щорічний турнір, присвячений пам’яті видатного хокейного діяча України Валентина Павловича Уткіна.
Перемогу цього року святкувала команда Гладіатори з міста Дніпро, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.
Окрім дніпрян, участь у змаганні цього року брали столичні Сокіл-2005, Сокіл-2006, Крижинка-2005 і криворізький Кривбас.
Без очкових втрат турнірну дистанцію не подолала жодна команда. Найменшу кількість очок втратили хокеїсти з Дніпра, які після трьох перемог у стартових зустрічах звели до нічиєї заключний матч турніру проти Кривбасу (2:2).
До речі, саме у цьому протистоянні вирішувалася доля переможця турніру. Кривбас влаштовувала лише перемога, а Гладіаторам було достатньо і нічийного результату.
— 0
|
13.06.2016
НХЛ. Піттсбург виграв у Сан-Хосе і став володарем Кубка Стенлі. ФОТОТЕПОРТАЖ
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua