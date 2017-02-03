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03.02.2017  19:17

Витязь підписав Большакова

В офіс Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від харківського Витязя.

Клуб підписав контракт з форвардом Павлом Большаковим, якого раніше відзаявив Донбас, пише сайт УХЛ.

30-річний Павло Большаков заявлений на сезон під 77-м номером.

У нинішньому чемпіонаті провів 19 матчів, набрав 11 (6 + 5) очок при коефіцієнті корисності +14. 

Павло Большаков
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