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39 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 11:37
Донбас відмовився від послуг російського захисника
Гравець лінії оборони В'ячеслав Хакімов, який поповнив склад Донбасу на початку жовтня 2016- го, більше не буде захищати кольори донеччан.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
27-річний росіянин покинув склад команди одночасно з уже екс-форвардом Донбасу Павлом Большаковим.
Відзначимо, що Хакимов під керівництвом Анатолія Степанищева встиг провести 22 гри в регулярному чемпіонаті УХЛ, в яких набрав 10 (3 + 7) очок, при корисності "+18" і 8 хвилинах штрафу.
Також на його рахунку 3 матчі в півфіналі Континентального кубка.
Раніше повідомлялося, що Донбас підписав екс-форварда Амура та московського Динамо.
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