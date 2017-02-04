Донбас відмовився від послуг російського захисника

Гравець лінії оборони В'ячеслав Хакімов, який поповнив склад Донбасу на початку жовтня 2016- го, більше не буде захищати кольори донеччан.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

27-річний росіянин покинув склад команди одночасно з уже екс-форвардом Донбасу Павлом Большаковим.

Відзначимо, що Хакимов під керівництвом Анатолія Степанищева встиг провести 22 гри в регулярному чемпіонаті УХЛ, в яких набрав 10 (3 + 7) очок, при корисності "+18" і 8 хвилинах штрафу.

Також на його рахунку 3 матчі в півфіналі Континентального кубка.

Раніше повідомлялося, що Донбас підписав екс-форварда Амура та московського Динамо.