Донбас підписав російського нападника

Донбас підписав контракт з 25-річним російським нападником Дмітрієм Голденковим.

Про це пише сайт УХЛ.

Голденков є вихованцем московського Динамо, пройшов всю клубну вертикаль: від МХЛ - 91 гра, 71 (34 + 37) очок, до КХЛ - 8 ігор, 1 результативний бал за передачу.

У ВХЛ виступав у Динамо (Тверь), Динамо (Балашиха), Торосі і Сарові, сукупно провів 137 матчів, в яких набрав 37 (14 + 23) очок при показнику корисності -5.

Раніше повідомлялося, що Донбас відмовився від послуг російського захисника.