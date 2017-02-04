Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
УХЛ. Кременчук переграв Білий Барс
Донбас підписав російського нападника
Донбас відмовився від послуг російського захисника
НХЛ. Піттсбург в овертаймі обіграв Коламбус. Інші матчі
Донбас підписав екс-форварда Амура та московського Динамо
Витязь підписав Большакова


Новини
18:58
Футбол. Зоря не змогла виграти у загребського Динамо
18:46
Футбол. Чемпіонат Німеччини. 19 тур. Шальке без Коноплянки зіграв унічию з Баварією. Інші матчі
18:33
Футбол. Олімпік запланував ще один контрольний матч
18:07
Хокей. УХЛ. Кременчук переграв Білий Барс
17:52
Футбол. Олімпік переміг Работнічкі
17:42
Хокей. Донбас підписав російського нападника
17:27
Футбол. Зірка переграла кіпрський Карміотісса
17:02
Футбол. Шевченко і Ярославський відвідали матч Челсі - Арсенал
16:52
Футбол. Чорноморець розгромно поступився серсбському клубу
16:39
Бокс. Ще один екс-учасник “Українських отаманів” успішно дебютував на професійному ринзі
Усі новини
39 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
04.02.2017  17:42

Донбас підписав російського нападника

Донбас підписав контракт з 25-річним російським нападником Дмітрієм Голденковим.

Про це пише сайт УХЛ.

Голденков є вихованцем московського Динамо, пройшов всю клубну вертикаль: від МХЛ - 91 гра, 71 (34 + 37) очок, до КХЛ - 8 ігор, 1 результативний бал за передачу.

У ВХЛ виступав у Динамо (Тверь), Динамо (Балашиха), Торосі і Сарові, сукупно провів 137 матчів, в яких набрав 37 (14 + 23) очок при показнику корисності -5. 

Раніше повідомлялося, що Донбас відмовився від послуг російського захисника.

Дмітрій Голденков
Коментарі
 — 0
Читай також
Донбас відмовився від послуг російського захисника
Донбас підписав екс-форварда Амура та московського Динамо
Донбас перед плей-офф УХЛ підсилився чемпіоном Білорусі 2016 року
Екс-форвард Донбасу оформив контракт з білоруським Шахтьором

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.06.2016

НХЛ. Піттсбург виграв у Сан-Хосе і став володарем Кубка Стенлі. ФОТОТЕПОРТАЖ
Пінгвінз вчетверте у своїй історії привезуть додому кубок Стенлі.
Канада - чемпіон світу з хокею 2016 року. ФОТО + ВІДЕО
ЧС-2016. Україна повертається у Дивізіон 1A! Подякуємо Хорватії! ФОТО + ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter