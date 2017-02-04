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39 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 17:42
Донбас підписав російського нападника
Донбас підписав контракт з 25-річним російським нападником Дмітрієм Голденковим.
Про це пише сайт УХЛ.
Голденков є вихованцем московського Динамо, пройшов всю клубну вертикаль: від МХЛ - 91 гра, 71 (34 + 37) очок, до КХЛ - 8 ігор, 1 результативний бал за передачу.
У ВХЛ виступав у Динамо (Тверь), Динамо (Балашиха), Торосі і Сарові, сукупно провів 137 матчів, в яких набрав 37 (14 + 23) очок при показнику корисності -5.
Раніше повідомлялося, що Донбас відмовився від послуг російського захисника.
|Дмітрій Голденков
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