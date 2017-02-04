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Футбол. Олімпік переміг Работнічкі
30 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 18:07
УХЛ. Кременчук переграв Білий Барс
Кременчук здобув перемогу над Білим Барсом в стартовому поєдинку 35-го туру УХЛ.
Національна хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
4 лютого
ХК Кременчук — Білий Барс 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
1:0 - Коренчук (Кузьмик, Слиш) — 08:58 ГБ
2:0 - Т. Гриценко (Коваленя, Петранговський) — 23:33
2:1 - Бондаренко (Ромащенко, Лєсніков) — 25:25
3:1 - Кірющенков (Гніденко) — 33:16 ГМ
4:1 - Коренчук (Чернишенко, Слиш) — 36:50
4:2 - Печерських (Микулко) — 38:20
5:2 - Коренчук (Слиш, Варивода) — 56:02 ГМ
|№
|І
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|+1
|1
|ХК Кременчук
|35
|28
|0
|0
|4
|2
|1
|177-59
|87
|-1
|2
|Донбас
|34
|27
|1
|0
|5
|0
|1
|178-45
|84
|3
|Кривбас
|33
|16
|2
|3
|12
|0
|0
|113-77
|58
|4
|Дженералз
|32
|9
|1
|1
|17
|2
|2
|71-124
|35
|5
|Білий Барс
|34
|7
|1
|0
|25
|1
|0
|82-171
|24
|6
|Витязь
|32
|3
|1
|0
|27
|1
|0
|69-214
|12
— 0
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