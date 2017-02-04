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30 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
04.02.2017  18:07

УХЛ. Кременчук переграв Білий Барс

Кременчук здобув перемогу над Білим Барсом в стартовому поєдинку 35-го туру УХЛ.

Національна хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

4 лютого

ХК Кременчук — Білий Барс 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

1:0 - Коренчук (Кузьмик, Слиш) — 08:58 ГБ
2:0 - Т. Гриценко (Коваленя, Петранговський) — 23:33
2:1 - Бондаренко (Ромащенко, Лєсніков) — 25:25
3:1 - Кірющенков (Гніденко) — 33:16 ГМ
4:1 - Коренчук (Чернишенко, Слиш) — 36:50
4:2 - Печерських (Микулко) — 38:20 
5:2 - Коренчук (Слиш, Варивода) — 56:02 ГМ 

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
+1 1 ХК Кременчук 35 28 0 0 4 2 1 177-59 87
-1 2 Донбас 34 27 1 0 5 0 1 178-45 84
  3 Кривбас 33 16 2 3 12 0 0 113-77 58
  4 Дженералз 32 9 1 1 17 2 2 71-124 35
  5 Білий Барс 34 7 1 0 25 1 0 82-171 24
  6 Витязь 32 3 1 0 27 1 0 69-214 12
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