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04.02.2017  22:40

Збірна України розпочинає підготовку до Єврочеленджу

5 лютого національна збірна команда України розпочне другий у цьому сезоні навчально-тренувальний збір по підготовці до чемпіонату світу 2017 року.

Як пише ФХУ, загалом збір включатиме в себе три тренувальних дні (неділя, два льодових заняття в понеділок та одне у вівторок), а також участь у міжнародному турнірі Euro Ice Hockey Challenge в польському місті Катовіце.

Суперниками української команди на турнірі в Польщі стануть збірні Польщі, Словенії та Італії.

Тренерський штаб запросив на навчально-тренувальний збір 27 виконавців. Серед них є ряд потенційних новачків, які ніколи не одягали синьо-жовтий светр національної збірної.

Серед викликаних виконавців 26 представляють національний чемпіонат. Є у складі команди і легіонер із Чехії – Назар Бабчук. Участь у навчально-тренувальному зборі візьмуть троє голкіперів, 10 захисників та 14 нападаючих.

Список викликаних на начально-тренувальний збір:
Воротарі: Едуард Захарченко (ХК "Кременчук"), Богдан Дьяченко ("Донбас"), Андрій Безхлібний ("Кривбас")

Захисники: Віталій Андрейків, Володимир Варивода, Дмитро Ігнатенко, Денис Ісаєнко, Олексій Мельников, Володимир Романенко (всі – ХК "Кременчук"), Володимир Алексюк, Денис Петрухно, Олександр Побєдоносцев (всі – "Донбас"), Назар Бабчук ("Чеське Будейовіце U20", Чехія)

Нападники: Сергій Бабинець ("Білий Барс"), Артем Бондарєв, Нікіта Буценко, Віктор Захаров, Віталій Лялька, Дмитро Німенко, Шаміль Рамазанов, Володимир Чердак, Олег Шафаренко (всі – "Донбас"), Владислав Гаврік, Артем Гніденко, Сергій Кузьмік, Юрій Петранговський, Дмитро Чернишенко (всі – ХК "Кременчук")
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