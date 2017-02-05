УХЛ. Дженералз вдруге за два дні долають удома Витязь

ХК Дженералз ще на крок наблизився до здобуття путівки у півфінал чемпіонату УХЛ-2016/17.

Кияни вдруге за два дні розібралися з Витязем.

Отож, тепер у Білого Барса зовсім примарні шанси, аби вийти у плей-офф.

Українська хокейна ліга-2016/17

Регулярний чемпіонат

5 лютого

Дженералз - Витязь 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

1:0 - Овчинніков (Янішевський) - 0:19

2:0 - Шапіро (Поліщук) - 4:35

3:0 - Шиманський (Боєвих, Черненко) - 22:21

4:0 - Черненко (Шиманський) - 47:17