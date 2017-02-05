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Легка атлетика. Левченко - друга на турнірі у Чехії
24 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 15:13
УХЛ. Дженералз вдруге за два дні долають удома Витязь
ХК Дженералз ще на крок наблизився до здобуття путівки у півфінал чемпіонату УХЛ-2016/17.
Кияни вдруге за два дні розібралися з Витязем.
Отож, тепер у Білого Барса зовсім примарні шанси, аби вийти у плей-офф.
Українська хокейна ліга-2016/17
Регулярний чемпіонат
5 лютого
Дженералз - Витязь 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 - Овчинніков (Янішевський) - 0:19
2:0 - Шапіро (Поліщук) - 4:35
3:0 - Шиманський (Боєвих, Черненко) - 22:21
4:0 - Черненко (Шиманський) - 47:17
|№
|І
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|1
|ХК Кременчук
|35
|28
|0
|0
|4
|2
|1
|177-59
|87
|2
|Донбас
|34
|27
|1
|0
|5
|0
|1
|178-45
|84
|3
|Кривбас
|33
|16
|2
|3
|12
|0
|0
|113-77
|58
|4
|Дженералз
|34
|11
|1
|1
|17
|2
|2
|83-125
|41
|5
|Білий Барс
|34
|7
|1
|0
|25
|1
|0
|82-171
|24
|6
|Витязь
|34
|3
|1
|0
|29
|1
|0
|70-226
|12
— 0
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