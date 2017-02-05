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05.02.2017  15:13

УХЛ. Дженералз вдруге за два дні долають удома Витязь

ХК Дженералз ще на крок наблизився до здобуття путівки у півфінал чемпіонату УХЛ-2016/17.

Кияни вдруге за два дні розібралися з Витязем.

Отож, тепер у Білого Барса зовсім примарні шанси, аби вийти у плей-офф.

Українська хокейна ліга-2016/17

Регулярний чемпіонат

5 лютого

Дженералз - Витязь 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 - Овчинніков (Янішевський) - 0:19
2:0 - Шапіро (Поліщук) - 4:35
3:0 - Шиманський (Боєвих, Черненко) - 22:21
4:0 - Черненко (Шиманський) - 47:17

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
  1 ХК Кременчук 35 28 0 0 4 2 1 177-59 87
  2 Донбас 34 27 1 0 5 0 1 178-45 84
  3 Кривбас 33 16 2 3 12 0 0 113-77 58
  4 Дженералз 34 11 1 1 17 2 2 83-125 41
  5 Білий Барс 34 7 1 0 25 1 0 82-171 24
  6 Витязь 34 3 1 0 29 1 0 70-226 12
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