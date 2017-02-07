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07.02.2017  07:54

НХЛ. Айлендерс переграв Торонто в овертаймі. Інші матчі

Національна хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

7 лютого

Філадельфія - Сент-Луїс 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 – Штястни (Шаттенкірк, Стін) – 35:22
0:2 – Агостіно (Перрон, Лехтеря) – 42:10

Нью-Джерсі - Баффало 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
1:0 – Хенрік (Каммальєрі, Заха) – 28:46 ГБ
1:1 – Енніс (Окпосо, Фолк) – 48:39
2:1 – Заха (Каммальєрі, Сіверсон) – 52:33 ГБ

Нью-Йорк Айлендерс - Торонто 6:5 ОТ (2:2, 1:2, 2:1, 1:0) ОТ
1:0 – Строум (Нельсон, Бойчак) – 01:23
1:1 – Сошніков (Зайцев, Райллі) – 13:27
1:2 – Меттьюс (Райллі) – 14:51
2:2 – Кульомін (Цизікас, Прінс) – 18:13
2:3 – Марнер (Бозак, Ханвік) – 25:12
2:4 – Хайман (Зайцев) – 29:34
3:4 – Нельсон (Строум, Лі) – 33:48
4:4 – Бейлі (Лі, Зайденберг) – 53:30
4:5 – Нюландер (Керрік, Кадрі) – 57:59
5:5 – Ледд (Бейлі, Ледді) – 58:31 ГБ
6:5 – Нельсон (Бейлі, де Хаан) – 62:42
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