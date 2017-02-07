Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Гравці Витязя і Донбасу отримали дискваліфікацію
На ЧС в Києві продано 15% квитків
НХЛ. Айлендерс переграв Торонто в овертаймі. Інші матчі
Травмованого Толстушка у таборі збірної замінить захисник Донбасу Таран
НХЛ. Вашингтон розгромив Лос-Анджелес, Едмонтон і Рейнджерс виграли свої матчі

Донбас розірвав контракт з головним тренером

06.02 07:16
 


Новини
21:42
Футбол. Зірка проведе спаринг проти Црвени Звєзди
21:33
Хокей. Гравці Витязя і Донбасу отримали дискваліфікацію
21:13
Футбол. Олімпік перегляне камерунського захисника
20:42
Футбол. Олімпік у спарингу розгромив турецький Мерсін
20:33
Хокей. На ЧС в Києві продано 15% квитків
20:12
Футбол. Динамо виграло у хорватського клубу
19:48
Футбол. Мілевський забив свій третій гол на зборах Тосно
19:23
Інше. Верховна Рада України прийняла закон про антидопінговий контроль у спорті
19:09
Футбол. Дедечко і Антонов не підійшли Анжі
18:41
Бокс. Яго Кіладзе наступний бій проведе в США
Усі новини
161 перегляд Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
07.02.2017  20:33

На ЧС в Києві продано 15% квитків

На матчі чемпіонату світу з хокею в групі А дивізіону I, який пройде в Києві, продано вже 15% квитків і абонементів.

Про це розповів глава оргкомітету турніру Георгій Зубко.

Очікується, що матчі чемпіонату світу відвідають 50 тисяч фанатів, в тому числі 3 тисячі іноземних уболівальників.

Для реконструкції Палацу спорту, де пройдуть матчі турніру, було виділено 45 млн гривень, пише Sport Arena.

Нагадаємо, турнір відбудеться з 22 по 28 квітня.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.06.2016

НХЛ. Піттсбург виграв у Сан-Хосе і став володарем Кубка Стенлі. ФОТОТЕПОРТАЖ
Пінгвінз вчетверте у своїй історії привезуть додому кубок Стенлі.
Канада - чемпіон світу з хокею 2016 року. ФОТО + ВІДЕО
ЧС-2016. Україна повертається у Дивізіон 1A! Подякуємо Хорватії! ФОТО + ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter