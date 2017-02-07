На ЧС в Києві продано 15% квитків

На матчі чемпіонату світу з хокею в групі А дивізіону I, який пройде в Києві, продано вже 15% квитків і абонементів.

Про це розповів глава оргкомітету турніру Георгій Зубко.

Очікується, що матчі чемпіонату світу відвідають 50 тисяч фанатів, в тому числі 3 тисячі іноземних уболівальників.

Для реконструкції Палацу спорту, де пройдуть матчі турніру, було виділено 45 млн гривень, пише Sport Arena.

Нагадаємо, турнір відбудеться з 22 по 28 квітня.