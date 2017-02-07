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07.02.2017  23:06

Шведська Фрелунда обіграла Спарту в фіналі Ліги чемпіонів

Шведський клуб виграв свій другий титул Ліги Чемпіонів

Світлина championshockeyleague.net

Титул найсильнішої хокейної команди Європи у сезоні-2016/17 здобула Фрелунда.

У фіналі Ліги чемпіонів шведський клуб в овертаймі переміг чеську Спарту 4:3.

Шведський колектив після "перезавантаження" турніру у 2014-му році втретє зіграв у фіналі та вдруге виграв титул.

Нагадаємо, у 2015-му році Фрелунда також грала у фіналі, однак поступилася іншому шведському клубу - Лулео.

Кращим бомбардиром Ліги чемпіонів став нападник переможців Джоель Лундквіст, який є рідним братом голкіпера клубу НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Хенріка Лундквіста.

На рахунку Джоеля 11 (3 + 8) очок.

Ліга чемпіонів-2016/17 з хокею

Фінал

7 лютого

Фрелунда (Швеція) - Спарта (Чехія) - 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

0:1 — Цингел (Каліна, Кудрна), 02:30.
1:1 — Веллман (Сундстрьом, Тьоммернес), 07:46 ГБ
1:2 — Врана (Глінка), 10:42 ГМ
2:2 — Лундквіст (Тьоммернес, Олофссон), 12:06 ГБ
3:2 — Веллман (Олофссон, Донован), 27:27
3:3 — Клімек (Шврчек, Пех), 46:15
4:3 — Ласу (Росселі-Олсен, Донован), 61:27
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